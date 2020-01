Zuschuss für wichtigen Zahnersatz zugesagt

Viele Menschen wissen aus eigener und leidvoller Erfahrung, wie unangenehm Probleme mit den Zähnen sind. Auch Sandra N. (Name geändert) aus Niederösterreich kann davon ein Lied singen. „Mir fehlen rechts die gesamten Backenzähne“, so die Leserin. Diese würde die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern gerne von einem Zahnarzt durch Implantate ersetzt bekommen. Das ist bekanntlich teuer - und für die Leserin, die nur Teilzeit arbeiten kann, nicht einfach so leistbar. „Mittlerweile habe ich auch schon Kieferschmerzen“, schrieb sie Rat und Hilfe suchend.