Witwe wartet seit Monaten auf Pension von Ehemann

Ihr Mann Zoran D. starb am 14. Jänner 2019 im 58. Lebensjahr. Seine Frau reichte Anfang Februar die Witwenpension ein - bis heute bekam sie aber keinen Cent, weil wichtige Unterlagen aus Mazedonien fehlen. „Ich war schon zweimal in der mazedonischen Botschaft. Habe laut Handy-Display 44-mal angerufen, und man hebt dort nicht einmal ab“, so die Wienerin.