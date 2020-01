Zu warmes Wetter: Eislaufen heuer nur in Etappen

Chance auf Eislaufspaß wird kleiner

Die Chancen auf ungetrübten Eislaufspaß auf anderen Seen werden aber mit jedem Tag kleiner. „Auch am Hörzendorfer See schaut es schlecht aus. Ich befürchte, dass wir auch nächste Woche nicht freigeben können“, erklärt Riepan. Selbst am Rauschelesee könne sich die Situation täglich ändern. „Wir überprüfen stündlich das Eis. Am sichersten ist es am Vormittag und wenn die Sonne wieder verschwindet. Um die Mittagszeit müssen wir besonders aufpassen“, betont der Eismeister. Da könnte das Eis auch für mehrere Stunden gesperrt werden. Infos zur aktuellen Situation gibt es übrigens hier.