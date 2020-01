Tourneesieger Kubacki in Quali im Fleimstal voran

Hinter dem Salzburger reihten sich Jan Hörl (100,5 m) und Daniel Huber (100,0) als Siebenter und Achter noch in den Top-10 ein. Philipp Aschenwald (98,0) wurde 17., Michael Hayböck (96,0) klassierte sich als 24. und Gregor Schlierenzauer (93,5) als 30. Im Fleimstal stehen am Wochenende zwei Normalschanzen-Bewerbe auf dem Programm. Die erste Konkurrenz steigt am Samstag ab 16 Uhr.