14-Jährige prallte neben Piste gegen einen Baum

Gegen einen Baum geprallt ist im Skigebiet Bad Kleinkirchheim eine 14-jährige Urlauberin aus der Ukraine. Das Mädchen hatte versucht, einer Gruppe ausweichen, die am Rand der Piste stand und geriet dabei in steiles Gelände. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber „Alpin 1“ in das LKH Villach geflogen.