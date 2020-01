Trump: „Klimawandel ist ernst und kein Schwindel“

Trump ist für seinen Zickzackkurs in Klimafragen bekannt. Noch 2012 sorgte der damals noch als Immobilien-Tycoon und Fernsehpersönlichkeit in Erscheinung tretende Trump für viel Aufsehen, als er in einem Tweet das Wetter mit dem Klima verwechselte. Es könne keine Rede von globaler Erwärmung sein, wenn es doch in New York und New Jersey sehr kalt sei, teilte Trump damals via Twitter mit. Während das Wetter einen momentanen Zustand beschreibt, handelt es sich beim Klima um längere Zeiträume von Jahrzehnten bis hin zu erdgeschichtlichen Zeitaltern.