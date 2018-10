Trump hält Klimawandel nicht mehr für „Scherz“

Sinneswandel bei einem der weltgrößten Leugner des menschengemachten Klimawandels? US-Präsident Donald Trump hält den Klimawandel zwar mittlerweile nicht mehr für einen Scherz, zweifelt aber an einer Verantwortung der Menschheit dafür. „Ich bestreite Klimawandel nicht“, sagte Trump in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. „Aber er könnte sehr wohl wieder zurückgehen.“