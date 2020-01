Frau (28) schlug Freund bei Streit mit Handmixer

Eine 28-jährige Frau soll Donnerstagfrüh ihren Mann in Wien-Floridsdorf mit einem Handmixer geschlagen haben. Dies behauptete zumindest der 30-Jährige den Polizisten gegenüber, als diese den gewalttätigen Streit in einer Wohnung in der Ödenburger Straße beendeten. Der Mann drohte wiederum, die Frau umzubringen, und kündigte an, sie zumindest in den Rollstuhl zu bringen, wenn es mit der Tötung nicht klappt.