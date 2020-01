Parkpickerl bald auch in Wien-Liesing?

Bezirk will Verhandlung der Stadt abwarten

Sicher ist, dass Liesing vor allem an den U-Bahn- und S-Bahn-Stationen gnadenlos zugeparkt ist. „Diese Grätzel müssen wir uns sicher ansehen und eine Lösung finden“, so Bischof. Unabhängig von der Analyse will der Bezirkschef auch eine etwaige Neuregelung der Parkraumbewirtschaftung vonseiten des Rathauses abwarten. „Es bringt nichts, wenn wir in Liesing das Pickerl einführen und eine halbes Jahr später das Rathaus die Regeln ändert“, so Bischof.