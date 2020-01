US-Star Shiffrin hängt wieder alle Männer ab

Selbst Marcel Hirscher war da machtlos. Dreimal in Serie (2017, 2018 und 2019) war unser Superstar NICHT die Nummer eins im Preisgeld-Ranking des Weltcups. Und auch in diesem Winter hängt US-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin die Burschen wieder ganz locker ab. Aktuell hält sie in dieser Saison bei Rennprämien in der Höhe von 244.626 Euro. Nicht miteingerechnet sind da natürlich die noch weit höheren Summen aus Sponsor-Verträgen. Bei den Herren hat derzeit der Franzose Alexis Pinturault mit 136.926 Euro Preisgeld die Nase vorne.