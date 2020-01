Kurz: Durch konsequente Linie weniger Tote im Meer

„Nicht jede neue Besetzung ist Postenschacher“

In Sachen Transparenz will Kurz nicht versprechen, dass so etwas wie „Ibiza“ durch neue Regelungen verhindert werden kann, da es immer „strafrechtliche Verfehlungen geben kann“. Was Postenschacher betrifft, betont er, müsse man darauf achten, „Postenschacher“ und „nötige Personalentscheidungen“ zu unterscheiden: „Es ist in gewissen Schlüsselpositionen auch wichtig, Personen auszuwählen, die man kennt und wo man weiß, wie diese sich in Krisensituationen verhalten.“