Seenotretter bezeichnen Kurz als „Baby-Hitler“

„Mehr Tote durch private Seenotretter“

„Es ist ein sehr heikler Bereich, weil manchmal unterstützen private Seenotretter, ohne dass sie es wollen, die Schlepper“, unterstrich Kurz in dem Interview mit der deutschen Zeitung seine Haltung nun erneut - und erklärte weiter: „Und so führt das Vorgehen der privaten Seenotretter am Ende zu mehr Toten. Es ist doch so: Durch das Retten im Mittelmeer und ein direktes Ticket nach Europa machen sich immer mehr auf den Weg und immer mehr ertrinken dadurch. All jene, die glauben, etwas Gutes zu tun, müssen sich eingestehen, dass es diese erwiesene Steigerung der Toten durch ihr Vorgehen gibt.“