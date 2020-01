Spenden für kranken Schüler

So widmete das Mädchenteam seinen Verkaufserlös vom Tag der offenen Tür diesem Zweck. Die HTL-Junior Company BEE Happy mit Lehrerin Silke Zapfel spendete einen Teil der Einnahmen aus ihren Verkäufen auf dem Christkindlmarkt. Auch Jugendrotkreuz-Referent Michael Heissenberger sammelte eifrig. Zu guter Letzt stellte der Förderverein HTL Plus - Gebäudetechnik unter Adalbert Schönbacher einen namhaften Betrag für die Familie zur Verfügung. Insgesamt kamen so 5000 Euro zusammen.