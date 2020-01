Gasalarm nach Rauferei und Unfall bei Tankstelle

Ein 20-Jähriger und ein Unbekannter hatten gegen 21.30 Uhr an einer Tankstelle in der Triesterstraße gerauft. Zeitgleich war auch ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg beim Tanken und sah die beiden Kontrahenten. Da er Angst hatte, dass die Männer seinen Wagen beschädigen könnten, fuhr er rasch in Richtung Süden davon. Dabei stieß er mit seinem Pkw gegen die Zapfsäule, wodurch es zum Gasaustritt kam.