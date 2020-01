Um die Mindestsicherung will keine Ruhe einkehren

Rückkehr zum alten System

Am 30. Jänner soll im Landtag das Gesetz repariert werden. SP-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer kann sich eine Rückkehr zum alten System mit 212 € für die ersten drei Kinder und danach 183 € vorstellen. Details will sie in der SP-Klausur morgen und am Donnerstag besprechen. Die Voraussetzung von bestimmten Sprachkenntnissen für den Qualifizierungsbonus will sie streichen.