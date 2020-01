Feuer in Wohnhaus ausgebrochen: Zwei Verletzte

Brennender Baumstumpf

In Schwechat-Rannersdorf wurden die Florianis am Wochenende in ein Waldstück gerufen. Dort entdeckten sie dann am Ufer des Flusses einen brennenden Baumstumpf. „Einige der glosenden Holzteile konnten gleich im Wasser der Schwechat ausgedämpft werden“, wird berichtet. Es wird nun freilich wegen Brandstiftung ermittelt.