Türkise & Grüne: Wie kann das länger gut gehen?

Kontra: Geldnot und der „koalitionsfreie Raum“

Allerdings existieren auch Fallstricke zuhauf, mitunter in der Frage nach dem Geld. Denn wie die für Grün so wichtigen Ökoprojekte - vom 1-2-3-Klimaticket bis hin zur großen Ökosteuerreform - finanziert werden sollen, das ist derzeit völlig unklar. „Verschlechtert sich die Wirtschaftslage“, sagt Filzmaier, „funktioniert der Abtausch plötzlich nicht mehr so gut, man hat ja weniger zu verteilen“ - vor allem angesichts des von den Grünen im Koalitionspakt akzeptierten ÖVP-Mantras, keine neuen Schulden zu machen.