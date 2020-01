Türkis-Grün: Mit Öffis um 3 €/Tag durch Österreich

„Kilmaschonende Alternative zum Individualverkehr“

Doch was verbirgt sich nun hinter dem Namen? Tatsächlich soll das Ticket „eine klimaschonende Alternative zum Individualverkehr“ darstellen. Diese soll „breit leistbar und zugleich unkompliziert zugänglich“ sein. Es soll also eine österreichweite Jahresnetzkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr - also inklusive Zug, U-Bahn, Bus, etc. - umgesetzt werden. In Zahlen gesprochen: Pro Tag soll Öffi-Fahren in einem Bundesland einen Euro kosten, um zwei Euro sind zwei Nachbarbundesländer befahrbar. Wählt man die Jahresnetzkarte für alle Bundesländer, soll das drei Euro pro Tag kosten. Für junge Menschen soll es eine noch günstigere Variante geben.