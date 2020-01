Belgiens größte Städte sperren ältere Diesel aus

In Belgiens größten Städten dürfen seit Jahresbeginn ältere Dieselfahrzeuge nicht mehr fahren. In Brüssel, Antwerpen und Gent gelten nunmehr Fahrverbote für Fahrzeuge bis einschließlich Emissionsstufe Euro 3, wie der belgische Rundfunksender BRF am Donnerstag berichtete. In Brüssel solle die Einhaltung mit Kameras automatisch überwacht werden.