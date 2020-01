Finger und fast ganzer Arm mit Böller weggesprengt

Waffen beschlagnahmt

Ein 41-Jähriger hatte zudem am Silvestertag auf einem Parkplatz in der Triester Straße in Wien-Liesing mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Drei weitere Male rückte die Polizei an, weil Männer vom Balkon oder aus Fenstern mit Gaspistolen in die Luft schossen. Die Waffen wurden sichergestellt und Waffenverbote ausgesprochen.