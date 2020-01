So bleiben Ohren heil und Finger an der Hand

Abgetrennte Finger ins Plastiksackerl

Werden Finger bei Unfällen abgetrennt, muss die Blutung mit einem Druckverband gestoppt werden. „Wickeln Sie den abgetrennten Finger in einen möglichst keimfreien Stoff und geben Sie ihn in ein Plastiksackerl“, sagte Schreiber. Aber Hände weg von Eis und Wasser! Damit sollte die abgetrennte Gliedmaße keinesfalls in Berührung kommen.