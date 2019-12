Silvester: So sorgt Wiener Polizei für Sicherheit

Damit die Silvesternacht für jeden Besucher ein unvergessliches Erlebnis reich an positiven Erfahrungen wird, appelliert die Polizei zudem an die Vernunft jedes Einzelnen. So wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dringend empfohlen. Außerdem warnt die Exekutive vor Taschen- und Trickdieben. Es sollte daher unbedingt eine erhöhte Aufmerksamkeit auf sein Hab und Gut gelegt werden.