Silbereisen sieht „Traumschiff“-Kritik gelassen

Florian Silbereisen lässt die Kritik an seiner Rolle als „Traumschiff“-Kapitän relativ kalt. „Ich habe zu der Sache immer deutlich erklärt, was ich kann - und was ich nicht kann, das haben alle anderen ausführlich erklärt“, sagte der 38 Jahre alte Moderator von Schlagershows der „tz“ am Dienstag. Der Entertainer war zu Weihnachten für seinen „Traumschiff“-Einstand von manchen Usern sozialer Netzwerke regelrecht zerrissen worden.