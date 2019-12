28-Jähriger mit 205 km/h auf Autobahn unterwegs

Suppe am Herd stehen gelassen?

Bei der 100 km/h-Beschränkung im Bereich des sogenannten Puckinger Berges verringerte er seine Geschwindigkeit auf durchschnittlich 160 km/h. Bei der Anhaltung an der Autobahnabfahrt Traun gab der Mann an, dass er beim Verlassen seiner Wohnung gegen 11 Uhr einen Topf mit Suppe am Herd stehen gelassen habe und befürchte, die Herdplatte nicht ausgeschaltet zu haben. Er wird angezeigt.