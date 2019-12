Mutter bangt nach Tod ihres Mannes um Tochter

Samstag, 12.46 Uhr, war Abflug vom Flugplatz Bonn-Hangelar. Um 14.50 Uhr wäre die Landung geplant gewesen. Der Pilot habe sich beim Flugplatz in Zell am See nach den Wetterbedingungen erkundigt - er sei über den dichten Nebel und Schneeregen gewarnt worden. „Der Pilot entscheidet selbst“, erklärt Hannes Walcher, Flugplatz-Geschäftsführer in Zell am See, und bezeichnet den Kölner als „sehr besonnenen Herrn, der schon öfters hier war“.