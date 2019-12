Zutaten für Teige: Schneller und anders backen

Neun Vertriebsniederlassungen im Ausland, Export in mehr als 30 Ländern, insgesamt 170.000 Tonnen Mehle und Backzutaten pro Jahr – die Pfahnl-Visitenkarte kann sich sehen lassen. Neue Entwicklungen treiben die Pregartner an, wie in der Serie „Lebensmittel innovativ“ der Sparte Industrie der WK OÖ deutlich wird.