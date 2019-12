Wiener Polizist als Notfall-Christkind unterwegs

Polizist packt mit an

Da sich dies jedoch in der stressigen Vorweihnachtszeit komplizierter als erhofft gestaltete und es sich bei den Paketen vermutlich um Geschenke handelte, schritt Polizist Niko F. zur Tat. Er verstaute alle Pakete in einem Auto und lieferte Paket für Paket aus. Einige der Packerl konnte er den erleichterten Empfängern persönlich überreichen, andere warten noch auf der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße auf ihre Abholung.