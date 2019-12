Tote bei schweren Unwettern in mehreren EU-Ländern

In Frankreich, Spanien, Portugal sowie in Italien haben am Samstag schwere Unwetter gewütet, die insgesamt mindestens neun Menschen das Leben gekostet haben. In Spanien gab es nach Behördenangaben vier Todesopfer, in Italien drei, in Frankreich einen Vermissten. Sturmböen von bis zu 170 Stundenkilometern fegten über den Nordwesten Spaniens, die französische Atlantikküste und die Insel Korsika hinweg.