Venedig unter Wasser: Welle stieg auf 1,20 Meter

Unwetteropfer in Friaul-Julisch Venetien

Derzeit gibt es aber nicht nur in Venedig wieder starke Niederschläge. In Friaul-Julisch Venetien wurde in der Nacht auf Samstag ein Unwetteropfer gemeldet. Ein Autofahrer war in Cordenons unweit von Pordenone von einem Bach weggerissen worden. Die Leiche konnte von Tauchereinheiten aus Triest geborgen werden. Die Autobahn A5 Turin-Aosta wurde am Samstag zum Teil wegen Erdrutschgefahr geschlossen, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führte. In der norditalienischen Region Ligurien wurden Überschwemmungen und Erdrutsche gemeldet. In der Hauptstadt Rom regnete es heftig, dabei kam es auf einigen Verkehrsachsen zu Überschwemmungen.