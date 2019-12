Phantom-Wege führten Alpinistenpaar fast in Tod

Diese Wege gab es nur auf Google Maps, also bloß im Internet! Ein tschechisches Paar (23, 24) folgte aber den Phantom-Pfaden am Smartphone blind auf den oberösterreichischen Krippenstein, geriet in einen Steinschlag und löste damit eine spektakuläre und lebensgefährliche Rettungsaktion aus, die sich über die ganze Nacht erstreckte.