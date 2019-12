Mutter wollte eigenen Sohn vergiften: Einweisung!

Drogen begünstigten Psychose

Die Mutter bildete sich seit Längerem ein, Verfolger in schwarzen Autos seien hinter ihr und ihrem Kind her: „Ich dachte, wenn sie uns erwischen, passieren schlimme Dinge mit uns. Folter. Dass der Kleine der Porno-Industrie zugeführt wird.“ Ihren Angaben zufolge konsumiert sie seit ihrem 15. Lebensjahr Cannabis. Zusätzlich nahm die Frau jahrelang härtere Drogen, was die Entwicklung ihrer affektiven Psychose begünstigt haben dürfte. Die Alleinerzieherin ging keiner Beschäftigung nach, ihre Zeit verbrachte sie in ihrer Hietzinger Wohnung vorwiegend auf okkulten Plattformen im Internet, widmete sich dem Legen von Tarot-Karten und energetisierten Steinen.