Bei den Stars macht der gute Geschmack Pause

Kitsch hat Hochsaison

Fotos wie diese werden zuhauf gepostet, und ihre Zahl wächst täglich. Denn Kitsch in all seinen Facetten hat derzeit Hochsaison. Nicht nur auf Weihnachtskarten, bei denen mitunter schon mal die Nase und die Zipfelmütze rot leuchten, Celebrities mit Hang zur Selbstdarstellung lieben es, sich in sexy Wäsche und mit den typischen X-Mas-Symbolen zu schmücken. Na ja, fast alle.