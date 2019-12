Pendler beklagen fehlendes Verkehrskonzept in Perg

Über eine herbe Abfuhr ärgern sich viele Perger Pendler. Ihnen wurde nach zwei Jahren mitgeteilt, dass sich in Sachen Verkehrskonzept rund um die Mauthausener Donaubrücke und den Gewerbepark Ennsdorf wenig tun wird. So werden alle Züge aus Perg nach Linz in Ennsdorf weiter durchfahren.