Studie: Gleich viele Tote trotz Seenotrettung

Die letzte dieser Fragen ist am schnellsten beantwortet: Eine gut organisierte Seenotrettung aus Europa, so die Studienautoren, ist ein Segen für kriminelle Schlepper in Afrika. Denn die Kriminellen können anstatt hochseetauglicher, halbwegs sicherer Boote für die Überfahrt völlig überladene, billige Schlauchboote einsetzen. „Sie maximieren die Anzahl zahlender Passagiere, sparen an der Qualität der Boote“, so die Studie. Sobald die Boote völlig überfüllt sind, und wenn Kurs und Abfahrtszeit feststehen, informieren die Schlepper ein Rettungsschiff, damit es das Boot aufgreifen kann, schreibt die Schweizer „NZZ“.