Kontrolle Bayern: 1790 Migranten zurückgeschickt

Unter den 1790 über Schärding zurückgeschickten Migranten sind auch viele Asylwerber mit negativem Bescheid aus Österreich, die in anderen Ländern einen Antrag stellen wollen. Dazu Drittstaatsangehörige, die sich in Österreich legal aufhielten, aber in Deutschland Auflagen (wie etwa Bargeld mitzuführen) nicht erfüllten. Dazu kommen 200 zurückgeschickte illegal nach Deutschland Gereiste, die nun in Österreich einen Asylantrag stellen.