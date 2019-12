Mitarbeiter der Stadt Köln bei Einsatz erstochen

Ein Mitarbeiter der Stadt Köln ist am Freitag bei einem Einsatz von einem offenbar psychisch kranken Mann mit einem Messer angegriffen und getötet worden, als er eine offene Geldforderung eintreiben wollte. Eine Kollegin wurde ebenfalls attackiert und musste wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Frau blieb körperlich unversehrt. Der 47-Jährige, der noch an Ort und Stelle verstarb, war in der Vollstreckungsabteilung tätig. Der Angreifer soll bereits im März eine städtische Mitarbeiterin mit einem Schraubenzieher attackiert haben.