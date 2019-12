„Rain-Bombs“: Stadt rüstet sich für Starkregen

Wer bei Regen schon einmal mit nassen Socken in der Wohnung oder im Haus herumlaufen musste, wird es bestätigen können: Die Regenfälle in Wien werden immer intensiver. Und das Kanalnetz wie auch die Abwasserleitungen sind dafür nicht ausgelegt. Jetzt investiert die Stadt zehn Millionen Euro in den Regenwasserschutz.