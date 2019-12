17-jähriger Iraker von wütendem Mob gelyncht

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist anschließend zu sehen, wie der nur mit einer Unterhose bekleidete Jugendliche über eine Strecke von Dutzenden Metern über den Boden geschleift wird. Zahlreiche Menschen geben ihm dabei Fußtritte und stechen mit Messern auf ihn ein. Polizisten sind dabei nicht zu sehen. Schließlich ist zu sehen, wie der Jugendliche an den Füßen mit dem Kopf nach unten an einer Ampel in der Mitte des Platzes aufgehängt wird.