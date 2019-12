Irak: Hunderte Tote bei Demos gegen Regierung

Der Aktivist Fahem al-Tai sei am Sonntagabend mit zwei Freunden in der Stadt Kerbala auf dem Motorrad von einer Anti-Regierungs-Demonstration nach Hause gefahren, teilten die Behörden am Montag mit. Dann sei ein zweites Motorrad von hinten aufgetaucht, woraufhin der Fahrer und der Beifahrer auf den 53-Jährigen geschossen hätten. Dies würden Videoaufnahmen einer Überwachungskamera in der Straße belegen.