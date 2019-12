Brand in Linzer Disco bleibt weiter ungeklärt

„Es gab keine Absprache und keinen Tatplan“, sagt Verteidiger Manfred Arthofer. „Der Plan meines Mandanten war es nie, das Imperio anzuzünden.“ In der Nacht des 5. April sei der 36-Jährige mit seinem Cousin zur Disco gefahren, um „ihm bei etwas zu helfen“. Etwas Illegales, das sei klar gewesen. Er habe an einen Einbruch gedacht, nicht an eine Brandstiftung, erklärt der Angeklagte, der bei dem Feuer schwer verletzt wurde.