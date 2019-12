Kärntner Informatiker auf dem Weg zum Priesteramt

Nach der Matura am Realgymnasium in Spittal studierte Robert Johann Thaler in Klagenfurt Angewandte Informatik. Als Programmierer war der Möllbrückener auch in Dublin und Wien tätig. 2014 aber trat er ins Priesterseminar ein, studierte in Graz Theologie und ist seit September Pastoralpraktikant in der Stadtpfarre Spittal, wo er künftig als Diakon wirken wird. Denn am Sonntag wird der 40-Jährige in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Seckau vom Grazer Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zum Diakon geweiht.