Novomatic verkauft Casinos-Anteile an Tschechen

Paukenschlag in der Glücksspielszene: Der niederösterreichische Novomatic-Konzern verkauft seinen 17-prozentigen Anteil an den Casinos Austria (CASAG) an den größten Aktionär Sazka, der bisher 38 Prozent hielt. Der hinter Sazka stehende tschechische Milliardär Karel Komarek übernimmt damit die Mehrheit der Casinos, an der die Republik Österreich rund 33 Prozent hält. Das teilten Novomatic und Sazka am Dienstag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.