„Goldfuchs“ fertigt Ihre zukünftigen Wegbegleiter!

Eheringe sollen die Individualität eines Liebespaares und eure Persönlichkeit widerspiegeln. All das, was euch ausmacht. Ecken, Kanten, Farben, etwas Glanz und ein Hauch Magie - perfekt auf euch abgestimmt! Die „Krone“, „kronehit“ und „Hochzeit.click“ verschenken eine traumhafte Hochzeit in der „Schlossvilla Miralago“ direkt am Kärntner Wörthersee. Im Zuge dessen sorgt „Goldfuchs“ für das traditionelle Symbol der Liebe. Die Gewinner des Wettbewerbes bekommen elegante und einzigartige Eheringe - ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen - im Gesamtwert von € 1.500,- zur Verfügung gestellt.