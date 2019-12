Israel vor dritter Wahl innerhalb eines Jahres

Kurz vor Ablauf der letzten Frist zu einer Regierungsbildung in Israel nach den Parlamentswahlen im September haben sich die Parteien nun offenbar auf Neuwahlen geeinigt. Der bereits dritte Urnengang innerhalb eines Jahres soll am 2. März 2020 stattfinden. Dies teilte zumindest das Mitte-links-Bündnis Blau-Weiß am Montag mit. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Termin allerdings noch nicht bestätigt. Die Frist läuft am Mittwoch ab. Spätestens dann wird das Parlament automatisch aufgelöst.