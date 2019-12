Feuer nahm junger Familie Haus, Hab und Gut

Der 27-Jährige holte gerade die zwölfjährige Tochter seiner Lebensgefährtin vom Turnen ab, als ihn der Anruf erreichte. Er brachte das zu 50 Prozent beeinträchtigte Mädchen zu einem Nachbarn in Sicherheit, versuchte, mit einem Feuerlöscher die Flammen unter Kontrolle zu bringen. „Katrin war zum Glück schon in Sicherheit“, erinnert sich Daniel Eitzinger an den Kampf gegen das Feuer, das sich vom Kachelofen im Erdgeschoß aus ausgebreitet hatte, und den er aufgeben musste. Drei Feuerwehren konnten nicht verhindern, dass das Haus zerstört wurde.