UPS-Fahrer starb bei erstem Einsatz im Kugelhagel

Zum ersten Mal als Fahrer unterwegs: „Er war so aufgeregt“

Besonders tragisch ist, dass Ordonez an seinem ersten Tag als UPS-Fahrer getötet wurde. Er sei zwar schon fünf Jahre im Unternehmen gewesen, doch er habe erst vor Kurzem sein Training zum Auslieferer abgeschlossen, erzählten Arbeitskollegen dem Sender CBS. Am Donnerstag, dem Tag der Geiselnahme, sei er zum allerersten Mal alleine mit dem UPS-Truck unterwegs gewesen. „Er war so aufgeregt“, so ein Kollege. Ein weiterer errichtete eine GofundMe-Page, um Spenden für die Hinterbliebenen zu sammeln.