Heißer Planet, kalter Wind für Greta

Der Selbstprofilierungs-Kurznachrichtendienst Twitter geht derzeit unter dem Hashtag #COP25 (so heißt der UN-Klimagipfel im Fachjargon) an Meldungen rund um die Klimakrise über. Da ist auf der einen Seite die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die nach fast drei Wochen auf hoher See im Hafen von Lissabon eingelaufen ist, und deren Ankunft in Madrid wie ein Bissen Brot herbeigesehnt wird.