Besinnlich durch die stillste Zeit des Jahres

Heuer neu ist die Winterwanderung auf den 2115 Dorfberg oberhalb von Kartitsch in Osttirol am 28. Dezember. Eine wunderschöne Tour im ersten Winterwanderdorf Österreichs inklusive Gipfelandacht. Die Wanderung endet um 14 Uhr am Dorfplatz, wo die sehenswerte Kartitscher Bergweihnacht stattfindet. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.