Räuber und Komplize dank Zeugen rasch gefasst

„Aufsperren, los geht’s!“ hieß es am Freitag um 6 Uhr wieder beim Kramer in Thalgau. Dem Chef steht der Schock vom Überfall noch ins Gesicht geschrieben. „Ich stand mit einem Kunden beisammen, als ein Maskierter mit Pistole hereinstürmte. Er hat auf uns gezielt und geschrien ,Geld her!’. Als meine Angestellte hinzu kam und rief, sie habe die Polizei alarmiert, ist er geflüchtet.“ Der Kunde lief zu seinem Auto und verfolgte den Räuber, erfolglos. Ein Anrainer hatte aber beobachtet, wie der Verdächtige in einen Polo springt. Er gab das Kennzeichen durch. Gegen Mitternacht wurde das Duo in Salzburg gestoppt. Es handelt sich um einen Einheimischen (17) und einen Flachgauer (20).