„Halle wäre in Österreich nicht möglich gewesen“

Schwere Vorwürfe erhebt Österreichs Ex-Staatssekretärin Karoline Edtstadler in Richtung unserer deutschen Nachbarn: In einem Interview spricht die ÖVP-Europaabgeordnete im Zusammenhang mit dem Attentat von Halle am jüdischen Feiertag Yom Kippur von einem Behördenversagen. „Ein antisemitischer Terroranschlag wie in Halle wäre in Österreich wohl nicht möglich gewesen“, so Edtstadler.